В параллелограмме ABCD угол ABC=120 градосов. Биссектриса BP угла ABC пересекает сторону AD в точке P. Известно, что BP=6cм, PD=4см. Вычислите длины диагоналей параллелограмма.
Геометрия
В параллелограмме ABCD угол ABC=120 градосов. Биссектриса BP угла ABC пересекает сторону AD в точке P. Известно, что BP=6cм, PD=4см. Вычислите длины диагоналей параллелограмма.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
<ABP=<PBC=60° (так как ВР - биссектриса угла 120°) <BPA=<PBC (как накрест лежащие при параллельных АD и ВС и секущей ВР). Значит <BPA=60° и треугольник АВР - равносторонний. Тогда АВ=АР=ВР=6 см и АD=10см. По теореме косинусов BD²=AB²+AD²-2*AB*AD*Cos60°. В нашем случае: BD²=6²+10²-2*6*10*(1/2) = 76. BD=2√19. По теореме косинусов АС²=AB²+ВС²-2*AB*ВС*Cos120°. Сos120=-Cos60. В нашем случае: АС²=6²+10²+2*6*10*(1/2) = 196. АС=14 Ответ: АС=14см, ВD=2√19.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Поставь скобки и расставь порядок действий,чтобы получились верные равенства: 2*2+2:2+2=2 2*2+2:2+2=18 4+4*4+4:2=32 4+4*4+4:2=10
Английский язык
Use the article where it is necessary. 1…Rome wasn’t built in….day. a) the – a b) a-the c) —--a d) —-the 2. Every man is …architect of his ow...
Русский язык
Долго-долго падают кленовые листья. (6) Как они хороши! (7) Хотелось сказать садовнику, чтобы не подметал. (8) Пусть бы ходили люди по золотому ков...
Русский язык