В параллелограмме АВСД, из вершины В тупого угла АВС проведен перпендикуляр ВК к стороне АД и ВК= 0,5 АВ.Найти углы параллелограмма

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Рассмотрим треугольник АВК. Он прямо угольный так как угол BKA=90*. Так как BK-катет и он равен 0.5AB, где АВ гипотенуза. -> что противолежащий BK угол BAK равен 30*(по обратной теореме о угле противолежащего катету 0.5 гипотенузы)-> угол А=90-30=60* угол А= углу С=60*(по свойству пар-ма) 360*-(60*+60*)=240*- угол В и D. Так как в параллелограмме противолежащего углы равны -> угол В=углу D ; 240* : 2 = 120* - это угол B и D ч. т. д