В параллеограмме авсд диагонали пересикаются в точке 0 А)Доказать что треугольник аов=треугольнику сод. б) известно что АС-10 см ВД-6 см АВ-5 см. найьи периметр треугольника АОВ. помогите пжл

Геометрия
В параллеограмме авсд диагонали пересикаются в точке 0 А)Доказать что треугольник аов=треугольнику сод. б) известно что АС-10 см ВД-6 см АВ-5 см. найьи периметр треугольника АОВ. помогите пжл
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Of z vfktyjmrj gjlevf. b htien
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Положение России по отношению к экватору
Ответить
Алгебра
Исправьте ошибки 1кг 70 г = 1,7кг 82дм=0,82м 9км 50 м =9,5 км
Ответить
Биология
Пожалуйста напишите !!!!!!!!!!!! особенности строение и функции поджелудочной железы !!!!!!!
Ответить
Физика
ЗА 30 сек поезд прошел путь 600м. Вычислите его скорость в км/ч.
Ответить
Математика
Кузнец и его подмастерье куют мечи.За день кузнец делает на 9 мечей больше,чем подмастерье.Известно,что кузнец работал 4 дня,а подмастерье 10 дней....
Ответить