В параллеограмме авсд диагонали пересикаются в точке 0 А)Доказать что треугольник аов=треугольнику сод. б) известно что АС-10 см ВД-6 см АВ-5 см. найьи периметр треугольника АОВ. помогите пжл

Геометрия

В параллеограмме авсд диагонали пересикаются в точке 0 А)Доказать что треугольник аов=треугольнику сод. б) известно что АС-10 см ВД-6 см АВ-5 см. найьи периметр треугольника АОВ. помогите пжл

Автор: Гость