В параллеограмме авсд диагонали пересикаются в точке 0 А)Доказать что треугольник аов=треугольнику сод. б) известно что АС-10 см ВД-6 см АВ-5 см. найьи периметр треугольника АОВ. помогите пжл
Геометрия
В параллеограмме авсд диагонали пересикаются в точке 0 А)Доказать что треугольник аов=треугольнику сод. б) известно что АС-10 см ВД-6 см АВ-5 см. найьи периметр треугольника АОВ. помогите пжл
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