В парке 16 аттракционов.Одна четвертая их находится под открытым небом, а остальны??-в закрытых помещениях. Скольно аттракционов находится под открытым небом? В закрытых помещениях? МОЖНО ПОЛНОСТЬЮ ЗАДАЧУ ПЛИС.

Математика

В парке 16 аттракционов.Одна четвертая их находится под открытым небом, а остальны??-в закрытых помещениях. Скольно аттракционов находится под открытым небом? В закрытых помещениях? МОЖНО ПОЛНОСТЬЮ ЗАДАЧУ ПЛИС.

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