В парке 16 аттракционов.Одна четвертая их находится под открытым небом, а остальны??-в закрытых помещениях. Скольно аттракционов находится под открытым небом? В закрытых помещениях? МОЖНО ПОЛНОСТЬЮ ЗАДАЧУ ПЛИС.

Математика
В парке 16 аттракционов.Одна четвертая их находится под открытым небом, а остальны??-в закрытых помещениях. Скольно аттракционов находится под открытым небом? В закрытых помещениях? МОЖНО ПОЛНОСТЬЮ ЗАДАЧУ ПЛИС.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего-16 аттракционов. Под открыт.небом-1/4 В закрыт.помещ-? 1)16*1/4=4(аттр)-под открытым небом. 2)16-4=12(аттр)-в закрытых помещениях.
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