В парке 94 фотографии во второй день Вася обработал в 1,5 раза больше фотографий чем в первый и на 30 меньше чем в третий сколько Вася обработал во второй день
Алгебра
В парке 94 фотографии во второй день Вася обработал в 1,5 раза больше фотографий чем в первый и на 30 меньше чем в третий сколько Вася обработал во второй день
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
94*1.5=141ф. ответ 141 фотографию
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