В парке был построен бассейн в форме ромба , сумма сторон которого 240 м. Угол между ??вумя сторонами бассейнами 60 градусов . Найдите наименьшее расстояние между двумя противолежащими углами бассейна. Ответьте Пожалуйста Очен...
Математика
В парке был построен бассейн в форме ромба , сумма сторон которого 240 м. Угол между ??вумя сторонами бассейнами 60 градусов . Найдите наименьшее расстояние между двумя противолежащими углами бассейна. Ответьте Пожалуйста Очень срочно надо !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если один из углов ромба = 60°, то меньшая диагональ делит ромб на два равносторонних треугольника ⇒ равна по длине стороне ромба. 240:4=60 м.
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