В парке был построен бассейн в форме ромба , сумма сторон которого 240 м. Угол между ??вумя сторонами бассейнами 60 градусов . Найдите наименьшее расстояние между двумя противолежащими углами бассейна. Ответьте Пожалуйста Очен...

Математика

В парке был построен бассейн в форме ромба , сумма сторон которого 240 м. Угол между ??вумя сторонами бассейнами 60 градусов . Найдите наименьшее расстояние между двумя противолежащими углами бассейна. Ответьте Пожалуйста Очень срочно надо !

Автор: Гость