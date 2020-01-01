В парке посадили 80 деревьев.Среди них было 23 березы и 19 кленов а остальные тополя.Сколько тополей посадили в парке?

Математика

В парке посадили 80 деревьев.Среди них было 23 березы и 19 кленов а остальные тополя.Сколько тополей посадили в парке?

Автор: Гость