В парке растет 26 кленов ,лип на 7 деревьв больше, чем кленов,а берез на 5 деревьев бо??ьше чем кленов и лип вместе. сколько берез растет впарке?

Математика

В парке растет 26 кленов ,лип на 7 деревьв больше, чем кленов,а берез на 5 деревьев бо??ьше чем кленов и лип вместе. сколько берез растет впарке?

Автор: Гость