В парке всего639 деревьев. Березы составляют7/9 всех деревьев, остальные клёны. скол??ко в парке берез и сколько клёнов

Математика

В парке всего639 деревьев. Березы составляют7/9 всех деревьев, остальные клёны. скол??ко в парке берез и сколько клёнов

Автор: Гость