В парке всего639 деревьев. Березы составляют7/9 всех деревьев, остальные клёны. скол??ко в парке берез и сколько клёнов

Математика
В парке всего639 деревьев. Березы составляют7/9 всех деревьев, остальные клёны. скол??ко в парке берез и сколько клёнов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 639 : 9 • 7 = 497 (д.) - березы 2) 639 - 497 = 142 (д.) - клены Ответ: 497 берез и 142 клена.
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