В парке за 3 дня посадили 210 деревьев. Сколько деревьев было высажено в каждый из этих дней, если в первый день деревьев посадили в2 раза меньше, чем во второй, а в третий- на 10 деревьев больше, чем в первый?
Математика
В парке за 3 дня посадили 210 деревьев. Сколько деревьев было высажено в каждый из этих дней, если в первый день деревьев посадили в2 раза меньше, чем во второй, а в третий- на 10 деревьев больше, чем в первый?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x - второй день x - первый день x+10 - третий день x+2x+x+10=210 4x+10=210 4x=200 x=50 это в первый день 50*2=100 во второй день 50+10=60 в третий день
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