В парке за 3 дня посадили 210 деревьев. Сколько деревьев было высажено в каждый из этих дней, если в первый день деревьев посадили в2 раза меньше, чем во второй, а в третий- на 10 деревьев больше, чем в первый?

Математика

В парке за 3 дня посадили 210 деревьев. Сколько деревьев было высажено в каждый из этих дней, если в первый день деревьев посадили в2 раза меньше, чем во второй, а в третий- на 10 деревьев больше, чем в первый?

Автор: Гость