В парке за 3 дня посадили 210 деревьев Сколько деревьев было вызвано в каждый день и?? этих дней если в первый день посадили 2 раза меньше чем во второй а в третьей на 10 деревьев больше чем в первый
Математика
В парке за 3 дня посадили 210 деревьев Сколько деревьев было вызвано в каждый день и?? этих дней если в первый день посадили 2 раза меньше чем во второй а в третьей на 10 деревьев больше чем в первый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 3дня,и 210деревье,составим уравнение,возьмем за Х самое наименьшое - это первый день, во второй посадили в 2раза большее - 2х,а в третий на 10больше.чем в первый - х+10: х+2х+х+10=210 4х = 200 х= 50 деревьев в первый день 50*2 = 100 деревьев,во второй день 50+10=60деревьев,в третий день
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