В парке за 3 дня посадили 210 деревьев Сколько деревьев было вызвано в каждый день и?? этих дней если в первый день посадили 2 раза меньше чем во второй а в третьей на 10 деревьев больше чем в первый

Математика

В парке за 3 дня посадили 210 деревьев Сколько деревьев было вызвано в каждый день и?? этих дней если в первый день посадили 2 раза меньше чем во второй а в третьей на 10 деревьев больше чем в первый

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