В парке за три дня посадили 210 деревьев. Сколько деревьев было высажено в каждый из этих дней, если в первый день посадили в 2 раза меньше чем во второй, а в третий - на 10 деревьев больше чем в первый? Нарисуй схему. Она пом...

Математика
В парке за три дня посадили 210 деревьев. Сколько деревьев было высажено в каждый из этих дней, если в первый день посадили в 2 раза меньше чем во второй, а в третий - на 10 деревьев больше чем в первый? Нарисуй схему. Она поможет тебе решить задачу. Помогите, пожалуйста).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (210-10):2=100(деревьев) во 2-ой день 2) 100:2=50(деревьев) в 1-ый день 3) 50+10=60(деревьев) в 3-ий день Ответ:в 3-ий день 60 деревьев
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