В парке за три дня посадили 210 деревьев. Сколько деревьев было высажено в каждый из этих дней, если в первый день посадили в 2 раза меньше чем во второй, а в третий - на 10 деревьев больше чем в первый? Нарисуй схему. Она пом...

Математика

В парке за три дня посадили 210 деревьев. Сколько деревьев было высажено в каждый из этих дней, если в первый день посадили в 2 раза меньше чем во второй, а в третий - на 10 деревьев больше чем в первый? Нарисуй схему. Она поможет тебе решить задачу. Помогите, пожалуйста).

Автор: Гость