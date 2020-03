В Pascal создать программу о дискриминанте и с комментариями. СРОЧНО! ЕСЛИ МОЖНО,ТО ??ОКАЗАТЬ В САМОЙ ПРОГРАММЕ ПАСКАЛЬ. СПАСИБО!

Гость: Гость:

Program q3; var: a,b,c,D,x1,x2: real;(вводим переменные) readln(a); readln(b); readln(c);(считываем переменные с клавиатуры) D:=b*b-4*a*c;(формула дискриминанта) if(D<0) then writeln('нет решений');(проверяем дикриминант меньше 0) if(D=0) then do begin x1:=-b/2*a; writeln(x1); end; if(D>0) then do begin x1:=(-b+sqrt(D))/2*a; x2:=(-b-sqrt(D))/2*a;(находим корни) writeln(x1); writeln(x2); end; end.