В паутинообразной модели функция спроса Qd=60-4p , функция предложения Qs=3p-­10. Начальная цена равна 4 ден. ед. Требуется найти объёмы спроса и предложения, а также цену в первые 5 дней. Полученные результаты запиш...

Разное
В паутинообразной модели функция спроса Qd=60-4p , функция предложения Qs=3p-­10. Начальная цена равна 4 ден. ед. Требуется найти объёмы спроса и предложения, а также цену в первые 5 дней. Полученные результаты запишите в таблицу.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Взаимосвязь цены и покупаемого количества можно рассматривать и в обратном направлении. В этом случае обратная функция спроса будет иметь вид: Рd = f(Q). Если функция спроса представлена линейной зависимостью, то обратная функция спроса может быть представлена как Рd= a/b – (1/b)Q. Для нахождения неизвестных параметров a и b составим систему линейных уравнений: 450 = 10а + b 300 = 40a +b Вычитая из первого уравнения второе, получаем 150 = -30а а = -5 Подставляя найденный параметр а в первое уравнение исходной системы, получаем: 450 = -50 + b b = 500 Т.о., получаем вид искомой функции спроса: Qd=-5p+500, или, Qd=500-5р По виду функции (обратная зависимость) можно сделать вывод об отсутствии каких-либо эффектов спроса (Гиффена, Веблена и пр.). Зная вид функции спроса, можно определить величину спроса при любом уровне цены. Так, например, при цене р=20 ден.ед. , величина спроса составит Qd(20)=500-5*20 = 400 тыс.шт. ПРОСТО ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ СВОИ ЧИСЛА
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