В пекарне испекли ватрушки, использовав 24 кг творога. Это составило 1/3 всего творо??а, имевшегося в пекарне. Для приготовления куличей взяли ещё 36 кг творога. Сколько килограммов творога осталось в пекарне?

Математика

В пекарне испекли ватрушки, использовав 24 кг творога. Это составило 1/3 всего творо??а, имевшегося в пекарне. Для приготовления куличей взяли ещё 36 кг творога. Сколько килограммов творога осталось в пекарне?

Автор: Гость