В пекарне испекли ватрушки, использовав 24 кг творога. Это составило 1/3 всего творо??а, имевшегося в пекарне. Для приготовления куличей взяли ещё 36 кг творога. Сколько килограммов творога осталось в пекарне?
Математика
В пекарне испекли ватрушки, использовав 24 кг творога. Это составило 1/3 всего творо??а, имевшегося в пекарне. Для приготовления куличей взяли ещё 36 кг творога. Сколько килограммов творога осталось в пекарне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ватрушки - 24 кг, =1/3 всего Куличи - 36 кг Осталось - ? 1) 24:1/3=24*3=72 кг - всего 2) 72-36=36 кг Ответ: осталось 36 килограммов творога.
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