В пекарне на выпечку ватрушек потратили 24 кг творога. Это 1/3 всего творога, который был в пекарне. На выпечку куличей потратили ещё 36 кг творога. Сколько килограммов творога осталось в пекарне ?

Математика

В пекарне на выпечку ватрушек потратили 24 кг творога. Это 1/3 всего творога, который был в пекарне. На выпечку куличей потратили ещё 36 кг творога. Сколько килограммов творога осталось в пекарне ?

Автор: Гость