В пекарне на выпечку ватрушек потратили 24 кг творога. Это 1/3 всего творога, который был в пекарне. На выпечку куличей потратили ещё 36 кг творога. Сколько килограммов творога осталось в пекарне ?
Математика
В пекарне на выпечку ватрушек потратили 24 кг творога. Это 1/3 всего творога, который был в пекарне. На выпечку куличей потратили ещё 36 кг творога. Сколько килограммов творога осталось в пекарне ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24÷1/3=72 кг - всего было в пекарне 72-24-36=12 кг - остаток Ответ: 12 кг творога осталось в пекарне
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