В пенале у Вики лежат 4 цветных карандаша и 3 простых.Какое минимальное количество карандашей нужно взять Вике не глядя,чтобы в руке точно оказался простой карандаш?

Математика

В пенале у Вики лежат 4 цветных карандаша и 3 простых.Какое минимальное количество карандашей нужно взять Вике не глядя,чтобы в руке точно оказался простой карандаш?

Автор: Гость