В пенале у Вики лежат 4 цветных карандаша и 3 простых.Какое минимальное количество карандашей нужно взять Вике не глядя,чтобы в руке точно оказался простой карандаш?

Математика
В пенале у Вики лежат 4 цветных карандаша и 3 простых.Какое минимальное количество карандашей нужно взять Вике не глядя,чтобы в руке точно оказался простой карандаш?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 карандаша нужно взять Вике я так думаю
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