В переохлажденной до -10°С воде происходит быстрый процесс кристаллизации. Какая часть воды при этом превращается в лёд? Ответ представьте в процентах.

Физика

В переохлажденной до -10°С воде происходит быстрый процесс кристаллизации. Какая часть воды при этом превращается в лёд? Ответ представьте в процентах.

Автор: Гость