В переохлажденной до -10°С воде происходит быстрый процесс кристаллизации. Какая часть воды при этом превращается в лёд? Ответ представьте в процентах.
Физика
В переохлажденной до -10°С воде происходит быстрый процесс кристаллизации. Какая часть воды при этом превращается в лёд? Ответ представьте в процентах.
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