В переписке Ивана IV с князем А.М.Курбским обсуждался вопрос:каким быть государств???Князь пологал,что все беды оттого,что царь правит самовластно,не советуясь с умными и опытными людьми.Иван Грозный,напротив,считал основой гос...
История
В переписке Ивана IV с князем А.М.Курбским обсуждался вопрос:каким быть государств???Князь пологал,что все беды оттого,что царь правит самовластно,не советуясь с умными и опытными людьми.Иван Грозный,напротив,считал основой государства сильную и неограниченную власть царя ,который должен быть волен распоряжаться и жизнью,и смертью всех своих подданных. С чьей точкой зрения вы бы согласились?Почему? 30 баллов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В то время были совершенно иные стандарты и взгляды на политическую роль в жизни государства. С одной стороны прав был царь, ибо в то время никто не мог управлять государством, как он. Слово царя было законом в то время. :) Курбский обсуждал данный вопрос в более обширном смысле, и это не соответствовало тем стандартам, которые, кстати, работают сейчас, хотя разница во времени огромна.
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