В переписке Ивана IV с князем А.М.Курбским обсуждался вопрос:каким быть государств???Князь пологал,что все беды оттого,что царь правит самовластно,не советуясь с умными и опытными людьми.Иван Грозный,напротив,считал основой гос...

Гость: Гость:

В то время были совершенно иные стандарты и взгляды на политическую роль в жизни государства. С одной стороны прав был царь, ибо в то время никто не мог управлять государством, как он. Слово царя было законом в то время. :) Курбский обсуждал данный вопрос в более обширном смысле, и это не соответствовало тем стандартам, которые, кстати, работают сейчас, хотя разница во времени огромна.