В период распродажи магазин снижал цены дважды в первый раз на 30,во второй на 45.сколько рублей стал стоить один чайник после второго снижения цен если до начала распродажи он стоил 1400 руб
Математика
В период распродажи магазин снижал цены дважды в первый раз на 30,во второй на 45.сколько рублей стал стоить один чайник после второго снижения цен если до начала распродажи он стоил 1400 руб
Ответ(ы):
Гость:
1)1400-30%=980 2)980-45%=539
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