В период распродажи магазин снижал цены дважды в первый раз на 30,во второй на 45.сколько рублей стал стоить один чайник после второго снижения цен если до начала распродажи он стоил 1400 руб

Математика

В период распродажи магазин снижал цены дважды в первый раз на 30,во второй на 45.сколько рублей стал стоить один чайник после второго снижения цен если до начала распродажи он стоил 1400 руб

Автор: Гость