В первое сентября задали задание .Написать сочинение на тему " Слово " , по стихотворению "Слово может убить , слово может спасти " ( автора не помню ) . Примерно 5-7 предло жений ... Помогите .. .

Слово...согласитесь что это очень мощное орудие в устах человека... Слово-это нечто духовное,неосязаемое,нематериальное,но благодаря слову можно вершить людские судьбы.Словом можно как ранить,так и исцелить,вернуть к жизни,вселить веру в себя,слово может окрылить,осчастливить до такой степени что ты в буквальном смысле воспаришь над землей. Наш великий,могучий, русский язык весьма богат различными словами,есть в нём и много заимствованных,порой исковерканных,и тем самым лишь засоряющих нашу родную речь,но благодаря богатству русского языка мы всегда можем находить множество различных синонимов,чтобы более четко выразить свои мысли.Слово-великое оружие в руках умелого воина,которое может убить,может спасти и даже целые полки за собой повести.