В первой фляге молока в 3 раза больше, чем во второй. Когда из первой фляги перелили во вторую 15 литров, молока в обеих флягах стало поровну. Сколько литров молока было в каждой фляге первоначально?
Математика
В первой фляге молока в 3 раза больше, чем во второй. Когда из первой фляги перелили во вторую 15 литров, молока в обеих флягах стало поровну. Сколько литров молока было в каждой фляге первоначально?
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