В первой фляге молока в 3 раза больше, чем во второй. Когда из первой фляги перелили во вторую 15 литров, молока в обеих флягах стало поровну. Сколько литров молока было в каждой фляге первоначально?

Математика

В первой фляге молока в 3 раза больше, чем во второй. Когда из первой фляги перелили во вторую 15 литров, молока в обеих флягах стало поровну. Сколько литров молока было в каждой фляге первоначально?

Автор: Гость