В первой коробке 20 кг печенья, а во второй 12 кг. из второй коробки продали 8 кг печенья. во сколько раз в первой коробке стало больше печенья, чем во второй

Математика

В первой коробке 20 кг печенья, а во второй 12 кг. из второй коробки продали 8 кг печенья. во сколько раз в первой коробке стало больше печенья, чем во второй

Автор: Гость