В первой коробке 20 кг печенья, а во второй 12 кг. из второй коробки продали 8 кг печенья. во сколько раз в первой коробке стало больше печенья, чем во второй
Математика
В первой коробке 20 кг печенья, а во второй 12 кг. из второй коробки продали 8 кг печенья. во сколько раз в первой коробке стало больше печенья, чем во второй
Ответ(ы):
Гость:
12-8=4кг 20:4=5кг Ответ в 5 раз
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