В первой машине было 2,4 т груза, что на 1,2 т больше, чем во второй. В третью машину по??рузили на 2,5 т меньше, чем в первую и во вторую машины вместе. Сколько всего тонн груза погрузили в три машины?

Математика

В первой машине было 2,4 т груза, что на 1,2 т больше, чем во второй. В третью машину по??рузили на 2,5 т меньше, чем в первую и во вторую машины вместе. Сколько всего тонн груза погрузили в три машины?

Автор: Гость