В первой машине было 2,4 т груза, что на 1,2 т больше, чем во второй. В третью машину по??рузили на 2,5 т меньше, чем в первую и во вторую машины вместе. Сколько всего тонн груза погрузили в три машины?
Математика
В первой машине было 2,4 т груза, что на 1,2 т больше, чем во второй. В третью машину по??рузили на 2,5 т меньше, чем в первую и во вторую машины вместе. Сколько всего тонн груза погрузили в три машины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2.4+1.2=3.6 (т)-в 1 машине машине 2)3.6+2.4=6 (т)-в 1 и 2 машинах вместе 3)6-2.5=3.5 (т)-в 3 машине 4)3.5+6+3.6=7.7 (т)-всего
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