В первой трети 17 века это блюдо выносилось на царских пирах в первую очередь. А) С??удень В) Пироги С) Жаренные птицы D) Осетровая икра.
История
В первой трети 17 века это блюдо выносилось на царских пирах в первую очередь. А) С??удень В) Пироги С) Жаренные птицы D) Осетровая икра.
Ответ(ы):
Гость:
По моему это вариант D). Осетр и сейчас считается дорогой рыбой а уж в 17 веке тем более.
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