В первой вазе лежало 9 яб.во второй - на 2 яб.больше чем в первой а в третей вазе - в 4 раза меньше чем в первой и второй вместе. Сколько яб.лежало в 4 вазе если во всех 4 вазах лежало 32 яблока

Математика

В первой вазе лежало 9 яб.во второй - на 2 яб.больше чем в первой а в третей вазе - в 4 раза меньше чем в первой и второй вместе. Сколько яб.лежало в 4 вазе если во всех 4 вазах лежало 32 яблока

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