В первой вазе лежало 9 яб.во второй - на 2 яб.больше чем в первой а в третей вазе - в 4 раза меньше чем в первой и второй вместе. Сколько яб.лежало в 4 вазе если во всех 4 вазах лежало 32 яблока
Математика
В первой вазе лежало 9 яб.во второй - на 2 яб.больше чем в первой а в третей вазе - в 4 раза меньше чем в первой и второй вместе. Сколько яб.лежало в 4 вазе если во всех 4 вазах лежало 32 яблока
Ответ(ы):
Гость:
1 ваза - 9 2 ваза - 9+2=11 3 ваза - (9+9+2)/4=5 яблок 4 ваза- х 9+11+5+х=32 х=32-25 х=7 Ответ; 7 яблок лежало в 4 вазе
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