В первом бидоне было в 2 раза больше молока чем во втором бидоне. Когда из первого бидона отлили 30 литров а во второй добавили 5 литров то во втором бидоне стало в 1.5 раза больше чем в первом.Сколько молока было в каждом из...

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Пусть в первом бидоне 2x литров молоко, тогда во втором х. Когда из первого бидона отлили 30 литров молоко" 2х-30, а во второй добавили 5 литров х+5, то во втором бидоне стало в 1,5 раза больше, чем в первом, то есть х+5=1,5(2x-30). Дальше решаем это уравнение: х+5=3х-45, отсюда х=25. Следовательно первоначально во втором бидоне было 25 литров, а в первом 50.