В первом бидоне было в 2 раза больше молока чем во втором бидоне. Когда из первого бидона отлили 30 литров а во второй добавили 5 литров то во втором бидоне стало в 1.5 раза больше чем в первом.Сколько молока было в каждом из...
Математика
В первом бидоне было в 2 раза больше молока чем во втором бидоне. Когда из первого бидона отлили 30 литров а во второй добавили 5 литров то во втором бидоне стало в 1.5 раза больше чем в первом.Сколько молока было в каждом из бидонов первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть в первом бидоне 2x литров молоко, тогда во втором х. Когда из первого бидона отлили 30 литров молоко" 2х-30, а во второй добавили 5 литров х+5, то во втором бидоне стало в 1,5 раза больше, чем в первом, то есть х+5=1,5(2x-30). Дальше решаем это уравнение: х+5=3х-45, отсюда х=25. Следовательно первоначально во втором бидоне было 25 литров, а в первом 50.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
87 баллов С помощью циркуля и линейки построите угол: 135 градусов,165 градусов ,75 градусов Прикрепите чертёж пажалуйста
Русский язык