В первом и втором пакетах 1 3/4 кг конфет,во втором и третьем 2 кг,в первом и третьем 1 1/2 кг.Сколько кг конфет в каждом пакете?(Кто может помочь с другими заданиями,напишите пожалуйста)
В первом и втором пакетах 1 3/4 кг конфет,во втором и третьем 2 кг,в первом и третьем 1 1/2 кг.Сколько кг конфет в каждом пакете?(Кто может помочь с другими заданиями,напишите пожалуйста)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Обозначим пакеты номерами : 1 ; 2 ; 3 . Тогда имеем 1 + 2 = 7/4 2 + 3 = 2 1 + 3 = 3/2 , сложим левые и правые части уравнений . Получим ; 1*2 + 2*2 + 3* 2 = 21/4 1 + 2 + 3 = 21/8 . Используя первое уравнение находим вес 3-его пакета 21/8 - 7/4 = 7/8 кг - вес третьего пакета Используя второе уравнение находим вес 2-ого пакета : 2 - 7/8 = 9/8 кг Используя третье уравнение , находим вес 1-ого пакета :3/2 - 7/8 = 5/8 кг Можно использовать для обозначения пакетов : x , y ,z