В первом киоске на 30 деc воздушных шаров больше, чем во втором, и на 10 дес меньше, че?? в третьем. На сколько дес. больше шаров в третьем чем во втором?

Математика
В первом киоске на 30 деc воздушных шаров больше, чем во втором, и на 10 дес меньше, че?? в третьем. На сколько дес. больше шаров в третьем чем во втором?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1-х+30 2-х 3-х+30+10=х+40 В третьем больше, чем во втором на:х+40-х=40
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