В первом киоске на 30 деc воздушных шаров больше, чем во втором, и на 10 дес меньше, че?? в третьем. На сколько дес. больше шаров в третьем чем во втором?
Математика
В первом киоске на 30 деc воздушных шаров больше, чем во втором, и на 10 дес меньше, че?? в третьем. На сколько дес. больше шаров в третьем чем во втором?
Ответ(ы):
Гость:
1-х+30 2-х 3-х+30+10=х+40 В третьем больше, чем во втором на:х+40-х=40
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Спиши, вставь буквы и знаки препинания. 1. У последней точк_ на последней строчк_ собралась компания знаков препинания. 2. У Скв_рцова Гришк_...
Алгебра
Постройте график функции у=0,5 х. С помощью графика найдите: значение функции, если ??ргумент равен -2;3;4