В первом киоске на 30 деc воздушных шаров больше, чем во втором, и на 10 дес меньше, че?? в третьем. На сколько дес. больше шаров в третьем чем во втором?

Математика

В первом киоске на 30 деc воздушных шаров больше, чем во втором, и на 10 дес меньше, че?? в третьем. На сколько дес. больше шаров в третьем чем во втором?

Автор: Гость