В первом киоске на 30 десятков шаров больше, чем во втором и на 10 десятков меньше, чем в третьем. На сколько десятков шаров больше в третьем киоске, чем во втором?

Математика

В первом киоске на 30 десятков шаров больше, чем во втором и на 10 десятков меньше, чем в третьем. На сколько десятков шаров больше в третьем киоске, чем во втором?

Автор: Гость