В первом классе задали разложить слово (стіл) на знаки кружк это голосна (-) это тве??да прыголосна (=) а это мягка прыголосна как разложить
Українська мова
В первом классе задали разложить слово (стіл) на знаки кружк это голосна (-) это тве??да прыголосна (=) а это мягка прыголосна как разложить
Ответ(ы):
Гость:
Стл - приголосні і - голосна (=)(=)(-)(=)
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