В первом классе задали разложить слово (стіл) на знаки кружк это голосна (-) это тве??да прыголосна (=) а это мягка прыголосна как разложить

Українська мова
В первом классе задали разложить слово (стіл) на знаки кружк это голосна (-) это тве??да прыголосна (=) а это мягка прыголосна как разложить
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Гость:
Стл  -  приголосні і -  голосна (=)(=)(-)(=)
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