В первом классе задали разложить слово (стіл) на знаки кружк это голосна (-) это тве??да прыголосна (=) а это мягка прыголосна как разложить

Українська мова

В первом классе задали разложить слово (стіл) на знаки кружк это голосна (-) это тве??да прыголосна (=) а это мягка прыголосна как разложить

Автор: Гость