В первом мешке 20кг картофеля а во втором в 2 раза больше.Сколько килограммов карто??еля во втором мешке?
Математика
В первом мешке 20кг картофеля а во втором в 2 раза больше.Сколько килограммов карто??еля во втором мешке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20*2=40 (кг) - во втором мешке. Ответ: 40 кг картофеля во втором мешке.
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