В первом мешке 20кг картофеля а во втором в 2 раза больше.Сколько килограммов карто??еля во втором мешке?

Математика
В первом мешке 20кг картофеля а во втором в 2 раза больше.Сколько килограммов карто??еля во втором мешке?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20*2=40 (кг) - во втором мешке. Ответ: 40 кг картофеля во втором мешке.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Что не явлеется деятельностью помогите пож
Ответить
Математика
Как увеличить число на 3 единицы в 10 раз как уменьшить число на 5 единиц в 2 раза зап??лни таблицу
Ответить
Русский язык
Повествователтные предложения обьясните
Ответить
Математика
Вынесите общий множитель за скобки :1)16 умножить на 5 плюс 5в)2) 14с минус 14 умножить н?? 3)3)8d минус 8 умножить на 5
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста очень срочно и решение напишите даю 20 баллов
Ответить