В первом мешке 20кг картофеля а во втором в 2 раза больше.Сколько килограммов карто??еля во втором мешке?

Математика

В первом мешке 20кг картофеля а во втором в 2 раза больше.Сколько килограммов карто??еля во втором мешке?

Автор: Гость