В первом мешке 5кг 230г моркови.Во втором мешке на 850г моркови больше,чем в первом.Вс?? морковь из двух мешков переложили в 5 одинаковых ящиков. Сколько килограммов моркови оказалась в каждом ящике? СРОЧНО!!!!!

Математика
В первом мешке 5кг 230г моркови.Во втором мешке на 850г моркови больше,чем в первом.Вс?? морковь из двух мешков переложили в 5 одинаковых ящиков. Сколько килограммов моркови оказалась в каждом ящике? СРОЧНО!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5 кг 230г=5230г (1кг= 1000г) 5230+850=6080 (г)-моркови было в двух мешках 6080 : 5 =1216 (г)-моркови оказалось в каждом ящике 1216г=1,216 кг или 1кг 216 г Ответ: 1, 216 кг
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