В первом мешке 5кг 230г моркови.Во втором мешке на 850г моркови больше,чем в первом.Вс?? морковь из двух мешков переложили в 5 одинаковых ящиков. Сколько килограммов моркови оказалась в каждом ящике? СРОЧНО!!!!!

Математика

В первом мешке 5кг 230г моркови.Во втором мешке на 850г моркови больше,чем в первом.Вс?? морковь из двух мешков переложили в 5 одинаковых ящиков. Сколько килограммов моркови оказалась в каждом ящике? СРОЧНО!!!!!

Автор: Гость