В первом мешке 5кг 230г моркови.Во втором мешке на 850г моркови больше,чем в первом.Вс?? морковь из двух мешков переложили в 5 одинаковых ящиков. Сколько килограммов моркови оказалась в каждом ящике? СРОЧНО!!!!!
Математика
В первом мешке 5кг 230г моркови.Во втором мешке на 850г моркови больше,чем в первом.Вс?? морковь из двух мешков переложили в 5 одинаковых ящиков. Сколько килограммов моркови оказалась в каждом ящике? СРОЧНО!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
5 кг 230г=5230г (1кг= 1000г) 5230+850=6080 (г)-моркови было в двух мешках 6080 : 5 =1216 (г)-моркови оказалось в каждом ящике 1216г=1,216 кг или 1кг 216 г Ответ: 1, 216 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Химия
Уравнение реакции NaOH + HCl = NaCl + H2О относится к А) реакции обмена В) реакции замеще??ия С) реакции разложения D) реакции соединения
Английский язык
Переведите на английский язык? -Я часто встаю в 7 часов утра. -Он всегда делает ур??ки в полдень. -Она обычно помогает маме вечером. -Мы ни...
Русский язык