В первом мотке 572 см проволоки, а во втором на 2м 48 см больше. Сколько сантиметров проволоки в двух мотках.

Математика

В первом мотке 572 см проволоки, а во втором на 2м 48 см больше. Сколько сантиметров проволоки в двух мотках.

Автор: Гость