В первом мотке 572 см проволоки, а во втором на 2м 48 см больше. Сколько сантиметров проволоки в двух мотках.

Математика
В первом мотке 572 см проволоки, а во втором на 2м 48 см больше. Сколько сантиметров проволоки в двух мотках.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1392 см в 2 мотках прволоки
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