В первом овощехранилище 57,5 т овощей, а во втором 65,8 т. Из второго овощехранилища взяли вдвое больше овощей, чем из первого. После этого в первом оказалось на 5,2 т овощей больше, чем ао втором. Сколько тонн овощей взято из ...

Математика

В первом овощехранилище 57,5 т овощей, а во втором 65,8 т. Из второго овощехранилища взяли вдвое больше овощей, чем из первого. После этого в первом оказалось на 5,2 т овощей больше, чем ао втором. Сколько тонн овощей взято из каждого овощехранилища?

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