В первом овощехранилище 57,5 т овощей, а во втором 65,8 т. Из второго овощехранилища взяли вдвое больше овощей, чем из первого. После этого в первом оказалось на 5,2 т овощей больше, чем ао втором. Сколько тонн овощей взято из ...
Математика
В первом овощехранилище 57,5 т овощей, а во втором 65,8 т. Из второго овощехранилища взяли вдвое больше овощей, чем из первого. После этого в первом оказалось на 5,2 т овощей больше, чем ао втором. Сколько тонн овощей взято из каждого овощехранилища?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-57,5-х 2-65,8-2х (57,5-х)-(65,8-2х)=5,2 х=13,5 из 1 забрали 13,5 из 2 забрали 27 соответственно
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