в первом предложении подчеркнуть буквы обозначающие мягкие согласные звуки во втором твердые согласные в третьем буквы обозначающие гласные звуки. Любили люди украшать избы коньками . Мастер вырезал их из досок. Делал красивые...
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в первом предложении подчеркнуть буквы обозначающие мягкие согласные звуки во втором твердые согласные в третьем буквы обозначающие гласные звуки. Любили люди украшать избы коньками . Мастер вырезал их из досок. Делал красивые узоры. В лучах солнца коньки на крыше отливают золотом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Л)ю(б)и(л)и (л)ю(д)и украша(т)ь избы ко(н)ька(м)и . )(М)асте(р) (в)ыре(з)а(л) их и(з) (д)о(с)о(к). Де(л)а(л) (кр)аси(в)ые у(з)о(р)ы. В л(у)ч(а)х с(о)лнц(а) к(о)ньк(и) н(а) кр(ы)ш(е) (о)тл(и)в(а)(ю)т з(о)л(о)т(о)м.
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