в первом предложении подчеркнуть буквы обозначающие мягкие согласные звуки во втором твердые согласные в третьем буквы обозначающие гласные звуки. Любили люди украшать избы коньками . Мастер вырезал их из досок. Делал красивые...

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в первом предложении подчеркнуть буквы обозначающие мягкие согласные звуки во втором твердые согласные в третьем буквы обозначающие гласные звуки. Любили люди украшать избы коньками . Мастер вырезал их из досок. Делал красивые узоры. В лучах солнца коньки на крыше отливают золотом.

Автор: Гость