В первом сарае в три раза больше сен,чем во втором.после того,как из первог сарая увезли 20 тонн сен ,а во втором привезли 10 тон , в обоих сараях сена стало поровну.сколько в сего тонн было в двух сапаях первоночальн...
Разное
В первом сарае в три раза больше сен,чем во втором.после того,как из первог сарая увезли 20 тонн сен ,а во втором привезли 10 тон , в обоих сараях сена стало поровну.сколько в сего тонн было в двух сапаях первоночально
Ответ(ы):
Гость:
Ответ: в первом сарае первоначально было 45 тонн сена, а во втором сарае - 15 тонн.
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