В первом сарае в три раза больше сен,чем во втором.после того,как из первог сарая увезли 20 тонн сен ,а во втором привезли 10 тон , в обоих сараях сена стало поровну.сколько в сего тонн было в двух сапаях первоночальн...

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В первом сарае в три раза больше сен,чем во втором.после того,как из первог сарая увезли 20 тонн сен ,а во втором привезли 10 тон , в обоих сараях сена стало поровну.сколько в сего тонн было в двух сапаях первоночально

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