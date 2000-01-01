В первом цехе за смену выпекают 1200 что составляет 3,5 части от опекаемых на заводе булак в первом и во втором цехах Сколько булок выпекается во втором цехе
Математика
В первом цехе за смену выпекают 1200 что составляет 3,5 части от опекаемых на заводе булак в первом и во втором цехах Сколько булок выпекается во втором цехе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1200:3/5=2000булок( выпекают за смену в двух цехах) 2) 2000 - 1200 = 800 булок( выпекают во втором цехе) или 5/5-3/5=2/5*2000=800 булок.
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