В первом цехе за смену выпекают 1200 что составляет 3,5 части от опекаемых на заводе булак в первом и во втором цехах Сколько булок выпекается во втором цехе

Математика

В первом цехе за смену выпекают 1200 что составляет 3,5 части от опекаемых на заводе булак в первом и во втором цехах Сколько булок выпекается во втором цехе

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