В первом цехе за смену выпекают 1200 что составляет 3,5 части от опекаемых на заводе булак в первом и во втором цехах Сколько булок выпекается во втором цехе

Математика
В первом цехе за смену выпекают 1200 что составляет 3,5 части от опекаемых на заводе булак в первом и во втором цехах Сколько булок выпекается во втором цехе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1200:3/5=2000булок( выпекают за смену в двух цехах)                           2) 2000 - 1200 = 800 булок( выпекают во втором цехе)                               или 5/5-3/5=2/5*2000=800 булок.
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