В первом зале кафетерия обедало 36 человек, а во втором на 12 меньше. Сколько всего ч??ловек обедало в обоих залах ?

Математика

В первом зале кафетерия обедало 36 человек, а во втором на 12 меньше. Сколько всего ч??ловек обедало в обоих залах ?

Автор: Гость