В первом зале кафетерия обедало 36 человек, а во втором на 12 меньше. Сколько всего ч??ловек обедало в обоих залах ?

Математика
В первом зале кафетерия обедало 36 человек, а во втором на 12 меньше. Сколько всего ч??ловек обедало в обоих залах ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60 человек 36-12=24 36+24=60))))
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