В первом зале кафетерия обедало 36 человек, а во втором на 12 меньше. Сколько всего ч??ловек обедало в обоих залах ?
Математика
В первом зале кафетерия обедало 36 человек, а во втором на 12 меньше. Сколько всего ч??ловек обедало в обоих залах ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60 человек 36-12=24 36+24=60))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
В реакцию с азотной кислотой вступило 18 г оксида кальция. Рассчитайте массу и количество вещества образовавшей соли.
Математика
Математика