В первой коробке в 2 раза больше карандашей, чем во второй. После того как из первой коробки взяли 5 карандашей, а во вторую положили 3, то карандашей в коробках стало поровну.Сколько карандашей было в каждой коробке?

Математика

В первой коробке в 2 раза больше карандашей, чем во второй. После того как из первой коробки взяли 5 карандашей, а во вторую положили 3, то карандашей в коробках стало поровну.Сколько карандашей было в каждой коробке?

Автор: Гость