В первой коробке в 2 раза больше карандашей, чем во второй. После того как из первой коробки взяли 5 карандашей, а во вторую положили 3, то карандашей в коробках стало поровну.Сколько карандашей было в каждой коробке?
Математика
В первой коробке в 2 раза больше карандашей, чем во второй. После того как из первой коробки взяли 5 карандашей, а во вторую положили 3, то карандашей в коробках стало поровну.Сколько карандашей было в каждой коробке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х - 5 = х + 3 2х - х = 3 + 5 х = 8 карандашей во 2 коробке. В 1 коробке: 8 * 2 = 16 карандашей. Проверка: 16 - 5 = 8 + 3. 11 = 11. Верно. Ответ: 16 карандашей; 8 карандашей.
Гость:
х карандашей во второй коробке 2х карандашей в первой коробке 2х - 5 = х + 3 2х - х = 3 + 5 х = 8 8 карандашей во второй коробке 2 * 8 = 16 карандашей в первой коробке
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