В первы рабочи день бригада собрало 3 т капусты.Это на 300 кг больше, чем она собрала во второй день.Сколько всего келограммов капусты собрала бригада за два дня

Математика

В первы рабочи день бригада собрало 3 т капусты.Это на 300 кг больше, чем она собрала во второй день.Сколько всего келограммов капусты собрала бригада за два дня

Автор: Гость