В первы рабочи день бригада собрало 3 т капусты.Это на 300 кг больше, чем она собрала во второй день.Сколько всего келограммов капусты собрала бригада за два дня
Математика
В первы рабочи день бригада собрало 3 т капусты.Это на 300 кг больше, чем она собрала во второй день.Сколько всего келограммов капусты собрала бригада за два дня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 т=3000кг 1)3000+300=3300 - собрала во 2-ой день 2)3000+3300=6300 - собрала бригада за 2 дня Ответ:6300 кг
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