В первых классах было на 18 учеников меньше, чем во вторых. На сколько больше стало учеников во вторых классах, чем в первых, если в первые прибыли 3 ученика , а из вторых убы ли 5 учеников

3 ученика прибыли к первым и 5 убыло из вторых. На сколько меньше разница между классами, мы можем узнать, сложив эти два числа. (3+5=8) Разница (насколько больше во вторых, чем в первых/меньше в первых, чем во вторых) у нас уменьшится, потому что в первых меньше, а во вторых больше, а к первым прибывают, а из вторых наоборот убывают. То есть, из 18 (данной разницы) нужно вычесть 8. Ответ - на 10. Если убрать нудизм, то: 3+5=8 18-8=10 Ответ:10