В первый час Машина ехала со скоростью 67 и 5 километров в час 2 часа на ехал со скоростью 51 и 6 километров час в 3 часа скорость составила 7 твоей 3 километров час Какая средняя скорость была у машины и сколько километров он ...
Математика
В первый час Машина ехала со скоростью 67 и 5 километров в час 2 часа на ехал со скоростью 51 и 6 километров час в 3 часа скорость составила 7 твоей 3 километров час Какая средняя скорость была у машины и сколько километров он проехал за 3 часа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(67,5+51,6+72,3):3=63,8 км/ч -средняя скорость машины 2)63,8*3=191,4 км -проехала машина за 3 часа
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