В первый час Машина ехала со скоростью 67 и 5 километров в час 2 часа на ехал со скоростью 51 и 6 километров час в 3 часа скорость составила 7 твоей 3 километров час Какая средняя скорость была у машины и сколько километров он ...

Математика

В первый час Машина ехала со скоростью 67 и 5 километров в час 2 часа на ехал со скоростью 51 и 6 километров час в 3 часа скорость составила 7 твоей 3 километров час Какая средняя скорость была у машины и сколько километров он проехал за 3 часа

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