В первый день автомобилист ехал пять часов со скоростью 72 км/час, во второй день он проехал такое же расстояние за 4 часа. С какой скоростью ехал автомобилист во второй день?
Математика
В первый день автомобилист ехал пять часов со скоростью 72 км/час, во второй день он проехал такое же расстояние за 4 часа. С какой скоростью ехал автомобилист во второй день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=Vt 72 км/ч*5 ч=360 км (проехал в первый день) V=S:t 360 км:4 ч=90 км/ч Ответ: во второй день автомобилист ехал со скоростью 90 км/ч
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