В первый день автомобилист ехал пять часов со скоростью 72 км/час, во второй день он проехал такое же расстояние за 4 часа. С какой скоростью ехал автомобилист во второй день?

Математика

В первый день автомобилист ехал пять часов со скоростью 72 км/час, во второй день он проехал такое же расстояние за 4 часа. С какой скоростью ехал автомобилист во второй день?

Автор: Гость