В первый день грузовая машина была в пути 15 часов во второй день на 3 часа меньше а ??атем ехала без остановки в 2 раза дольше чем во второй деня за

Гость: Гость:

I день - 15 часов II день - на 3 часа меньше, чем в I III день - в два раза больше чем во II --- 1) 15-3=12 (ч) - машина проехала во второй день. 2) 12*2=24 (ч) - машина проехала в третий день. Ответ: 24 часа.