В первый день лыжники шли в 8:00 со скоростью 17 км в час а на другой день 9:00 со скорос??ью 13 км в час какой путь прошли лыжники за эти два дня в какой день они прошли больше И на сколько километров .Краткая запись
Математика
В первый день лыжники шли в 8:00 со скоростью 17 км в час а на другой день 9:00 со скорос??ью 13 км в час какой путь прошли лыжники за эти два дня в какой день они прошли больше И на сколько километров .Краткая запись
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если они не шли ночью то 18-8=10 ч 18-9=9 ч 17*10=170 км 13*9=121км 170-121=49км ответ: в 1 день на 49 км
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