В первый день лыжники шли в 8:00 со скоростью 17 км в час а на другой день 9:00 со скорос??ью 13 км в час какой путь прошли лыжники за эти два дня в какой день они прошли больше И на сколько километров .Краткая запись

Математика

В первый день лыжники шли в 8:00 со скоростью 17 км в час а на другой день 9:00 со скорос??ью 13 км в час какой путь прошли лыжники за эти два дня в какой день они прошли больше И на сколько километров .Краткая запись

Автор: Гость