В первый день на элеватор отправили зерно на 7 грузовых машинах по 627 ц в каждой, а во второй на 5 машинах по 723 ц в каждой. На сколько больше зерна отправили в первый раз, чем во второй?

Математика

В первый день на элеватор отправили зерно на 7 грузовых машинах по 627 ц в каждой, а во второй на 5 машинах по 723 ц в каждой. На сколько больше зерна отправили в первый раз, чем во второй?

Автор: Гость