В первый день на элеватор отправили зерно на 7 грузовых машинах по 627 ц в каждой, а во второй на 5 машинах по 723 ц в каждой. На сколько больше зерна отправили в первый раз, чем во второй?
Математика
В первый день на элеватор отправили зерно на 7 грузовых машинах по 627 ц в каждой, а во второй на 5 машинах по 723 ц в каждой. На сколько больше зерна отправили в первый раз, чем во второй?
Ответ(ы):
Гость:
1)7*627=? 2)5*723=? 3)?-?=?
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