В первый день привезли 39 ц овощей. Во второй день на 3 ц меньше, чем в первый, а в тре??ий -на 3 ц меньше, чем во второй. Сколько центнеров овощей привезли в третий день?
Математика
В первый день привезли 39 ц овощей. Во второй день на 3 ц меньше, чем в первый, а в тре??ий -на 3 ц меньше, чем во второй. Сколько центнеров овощей привезли в третий день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 39-3= 36(ц)- во 2 день 2) 36-3= 33(ц) Ответ: 33 ц
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
Русский язык