В первый день привезли 39 ц овощей. Во второй день на 3 ц меньше, чем в первый, а в тре??ий -на 3 ц меньше, чем во второй. Сколько центнеров овощей привезли в третий день?

Математика

В первый день привезли 39 ц овощей. Во второй день на 3 ц меньше, чем в первый, а в тре??ий -на 3 ц меньше, чем во второй. Сколько центнеров овощей привезли в третий день?

Автор: Гость