В первый день продали 45 м ткани, во второй 6 м меньше, чем в первый, а в третий на 8 м больше, чем во второй. Поставь разные вопросы и ответь на них.

Математика

В первый день продали 45 м ткани, во второй 6 м меньше, чем в первый, а в третий на 8 м больше, чем во второй. Поставь разные вопросы и ответь на них.

Автор: Гость