В первый день продали 45 м ткани, во второй 6 м меньше, чем в первый, а в третий на 8 м больше, чем во второй. Поставь разные вопросы и ответь на них.
Математика
В первый день продали 45 м ткани, во второй 6 м меньше, чем в первый, а в третий на 8 м больше, чем во второй. Поставь разные вопросы и ответь на них.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Сколько продали в первый день? 1)45-6=39 Ответ: 39 М ткани продали в первый день 2) сколько всего продали ткани? 1)45+39=84 2)39+8=47 3)84+47=131 Ответ: всего продали 131 метр ткани
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