В первый день продали11/27 привезённого товара,во2 день 5/8 остачи а в3 остальное в какой день продали больше?
Математика
В первый день продали11/27 привезённого товара,во2 день 5/8 остачи а в3 остальное в какой день продали больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приведем к общ. знаминателю 11/27+5/8=(11+35)/56=46/56 следовательно в 1 день продали 11/56 во 2 день 35/56 в 3 день 10/56 значит продали больше во 2 день.
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